Брата судьи Вовка задержали при получении 100 тисяч долларов: что об этом известно

При получении 100 тысяч долларов сотрудники Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) задержали брата скандального главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка, который умудряется уже второй раз сбежать от детективов НАБУ.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в своем Telegram-канале.

Детективы НАБУ задержали адвоката Юрия Зонтова, который по совместительству является братом Павла Вовка, прямо в суде. По заверению экс-нардепа, полученные Зонтовым 100 тысяч долларов якобы предназначались для самого Вовка.

Отметим, что сам Вовк назвал происходящие обыски в ОАСК "пиаром" и "клоунадой".

"Ждем новый поток пиара и, конечно же, очередную фантастическую историю. Если в прошлый раз был "захват власти", то в этот раз должно быть что-то еще более удивительное. Говорят, по закону жанра клоунады, каждая новая шутка должна быть смешнее предыдущей – иначе зрители устают и перестают хлопать", - написал он в Facebook.

Напомним, 3 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило в розыск председателя Окружного админсуда Павла Вовка в рамках уголовного производства о создании преступной организации с целью захвата власти.

Отметим, Вовк, известен своими решениями об отстранении Ульяны Супрун и отмене национализации "ПриватБанка". Также перед Новым годом Вовк "засветился" на вечеринке, организованной экс-нардепом Сергеем Киваловым, где детективы ему вручили повестку о вызове в Высший антикоррупционный суд.