Стало известно о планах СНБО ввести санкции против "обнальщиков" и лидеров преступного мира: названы возможные фигуранты

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) собирается ввести санкции против обнальщиков и лидеров преступного мира.

Об этом сообщает LB.ua.

"Возможность введения санкций против людей, которые занимаются "скрутками" (фиктивным уменьшением налогового обязательства по уплате НДС) и" обнала", а также лидеров преступного мира", - пишет издание со ссылкой на собственные источники.

При этом пока непонятно, когда эти санкции будут введены, поскольку это "связано с текущими событиями".

Как отметил ректор Одесского государственного университета внутренних дел, бывший первый заместитель главы МВД Арсена Авакова в Facebook, комментируя введение санкций против криминальных авторитетов, "если это произойдет, нужно будет встать и стоя аплодировать СНБО".

Аброськин также привел несколько фамилий известных криминальных авторитетов, "которые уже давно ждут такого решения":

"Нодар Руставский"

"Антимоз"

"Куцу"

"Хмель"

"Полик"

"Принц"

"Лаша Очамчирский"

Напомним, что 2 февраля СНБО ввел санкции против правой руки нардепа Виктора Медведчука - Тараса Козака и телеканалов Zik, 112, Newsone.

19 февраля СНБО принял решение о наложении санкций в отношении самого Медведчука и его супруги Оксаны Марченко. Также Совет нацбезопасности и обороны поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление", который связывают с Медведчуком.

26 февраля в результате заседания СНБО под санкции попали десять высших офицеров, которые либо перешли на сторону оккупанта в Крыму, либо переехали в Россию после событий Евромайдана.

11 марта состоялось очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором было принято решение национализировать "Мотор Сич". После решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о возврате в государственную собственность предприятия "Мотор Сич", украинскому правительству нужно будет вернуть минимум 100 миллионов долларов (без учета процентной ставки) китайским инвесторам.

Совет национальной безопасности и обороны Украины в пятницу, 19 марта, провел заседание, на котором принял решение о введении новых санкций против ряда компаний и лиц.

В пятницу, 26 марта, заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) не было.

2 апреля СНБО ввел санкции против "топ-десятки украинской контрабанды". По словам президента, эти люди якобы устраивали экономический терроризм против Украины. А убытки, которые нанесла их деятельность, по подсчетам экспертов, достигают 300 млрд гривен. Именно столько, по словам Зеленского, недополучил государственный бюджет страны.