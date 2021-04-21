"Я офигенно сексуальная мамка троих": блогер София Стужук попала на обложку Playboy

Скандальная блогер София Стужук похвасталась своим новым "достижением". Она - мама троих деток, сумела попасть на обложку популярного мужского журнала Playboy.

Этой новостью София поделилась у себя на странице в Инстаграм.

Стужук поделилась обложкой журнала и несколькими снимками с разворотов. На всех фото она предстает в сексуальном белье, демонстрируя свои формы.

"Смотрите кайфовую меня на обложке и внутри апрельского ПЛЕЙБОЙ!) Да, мамка троих малышей!) А фигли! Это не крест на себе! Я офигенно сексуальная мамка троих!)" - подписала эротические снимки блогер, отметив, что ей все равно, что на это скажут ее хейтеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Стоит отметить, что ранее, Стужук уже показывала несколько кадров с этой фотосъемки. 17 марта она опубликовала видео бекстейджа, чем очень заинтересовала своих подписчиков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Stuzhuk (@sofia_stuzhuk)

Напомним, что 11 апреля София Стужук вместе со своими детьми и участником реалити-шоу "Холостячка" Андреем Шатырко, с которым ей приписывают роман, отправились в Лос-Анджелес, где проведут 1,5 месяца вместе.