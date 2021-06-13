"Выглядит как извинение": Никитюк получила букет от предполагаемого взломщика ее страницы в Instagram (фото, видео)

В четверг вечером, 10 июня, официальная страница Леси Никитюк в Инстаграм была взломана неизвестным. Тогда хакер успел выложить личную переписку украинской телеведущей с экс-"холостяком" Михаилом Заливако, а также исполнителем Максом Барских. СММ-щик звезды смог вернуть аккаунт, а сама Леся заподозрила во взломе знакомого.

После этого инцидента Никитюк получила огромный букет роскошных цветов и предположила, что он мог быть прислан тем же хакером.

"Прислали букет. Выглядит как извинение. Возможно, даже, за тот самый взлом страницы", - сказала телеведущая на видео, размещенное в сториз. Также девушка спросила своих подписчиков, прощать ли хакера.

После опроса, где большинство голосов было отдано за "нет", Никитюк написала, что и не собиралась этого делать.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Леся Никитюк исполнила мечту победителя "Голосу країни-11" Сергея Лазановского.