"Будет так, как ты хочешь": Леся Никитюк исполнила мечту победителя "Голосу країни-11" (видео)

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая на днях вернулась в Киев с девичника подруги в Турции, ответила своему поклоннику, которым оказался победитель 11 сезона вокального проекта "Голос країни" Сергей Лазановский.

На проекте "Голосу" певец думал, что ему удастся встретиться с двумя кумирами - Юлией Саниной из The Hardkiss и самой Лесей Никитюк. Если с Юлей у него был разговор, то с Лесей не сложилось.

В среду, 12 мая, парень снял видео, в котором перепевает песню Леси Никитюк "Ямы на дорогах". Сергей попросил своих подписчиков отметить в комментариях телеведущую, чтобы она увидела его кавер. И Лазановскому повезло.

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"Будет так как хочешь ты. Спасибо!!! Крутяк! Репост. Лайк", - ответила Леся в комментариях под видео на следующий день.

Сториз Инстаграма телеведущей:

"Леся Никитюк, слезы счастья. Этот день запомнится на всю жизнь", - написал молодой исполнитель.

Добавим, что песня "Ямы на дорогах" в исполнении Леси Никитюк является саундтреком к ее тревел-программе "Le Маршрутка". Слова принадлежат Татьяне Решетняк, музыка - Руслану Квинте.

В одном из своих сториз телеведущая сообщила, что третьего сезона передачи в 2021 году ждать не стоит.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после победы парня на проекте "Голос країни. Перезавантаження" его тренер Надя Дорофеева посетила семью своего подопечного вместе с мужем, певцом Владимиром Дантесом.