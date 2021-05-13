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Четверг, 13.05.2021
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Лучше за оригинал? Сеть в восторге от новой пародии Остапчука на "девичий" клип Каменской (видео)

Лучше за оригинал? Сеть в восторге от новой пародии Остапчука на "девичий" клип Каменской (видео)
Обновлено 11:42 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот видео

Украинский шоумен Владимир Остапчук, у которого в марте этого года умерла бабушка, снял пародию на клип певицы Насти Каменских "Девочки рулят".

"Пародии от Остапчука, как новости от бывших - приходят раз в 2 года!", - написал телеведущий на странице в Инстаграме, презентовав клип "Пацики мутят".

Шоумен хотел показать, чем на самом деле занимаются "мужики": "обкашлять вопросики, решить за человечка, подскочить на кофе и замутить какой-то бизнес".

Кроме Остапчука в ролике снялись известные украинские блогеры: Евгений Таллер, Богдан Шелудяк, Петр Заставный и Ваня Крышталь.

Тем временем фанаты телеведущего отметили, что пародия от Владимира получилась даже лучше, чем оригинал от NK.

Ранее Владимир Остапчук делал уморительную пародию на песню MARUV "Siren Song", а также дуэта "Время и Стекло" - "Дим".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 243

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Настя Каменских, Владимир Остапчук, Девочки рулят, Пацики мутят.
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