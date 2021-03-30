В семье Владимира Остапчука случилось горе: умерла бабушка шоумена

Известный украинский шоумен, ведущий шоу "Маска" на телеканале "Украина" Владимир Остапчук спонтанно отправился на свою малую родину, в Умань. Увы, причиной его поездки стали плохие новости - в возрасте 95 лет скончалась его бабушка Ольга.

Об этом 30 марта Владимир сообщил на своей странице в Инстаграм, опубликовав снимок дороги.

"Поехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться", - коротко написал телеведущий.

Бабушка Ольга - это папина мама. Раньше она жила в деревне, однако после инсульта родители Остапчука забрали ее к себе в Умань.

Владимир Остапчук периодически рассказывает о своей семье на своей странице в соцсети. Незадолго до этого, шоумен навещал родителей. Тогда Владимир поделился, что у него есть две бабушки, мамина и папина мамы, и обе еще живы.

Напомним, что ранее Владимир Остапчук показал своего отца. На своей странице в Инстаграм он опубликовал несколько совместных снимков, и поделился теплыми воспоминаниями о детстве.