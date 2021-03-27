"Мой папа лучший": Владимир Остапчук тронул сеть воспоминаниями об отце (фото)

Известный украинский телеведущий Владимир Остапчук, который в последнее время увлекся пародиями на Ольгу Фреймут, умилил сеть семейными снимками с отцом.

27 марта на своей странице в Инстаграм шоумен разместил несколько снимков, на которых появился вместе со своим папой Валерием. В подписи к снимкам Вова поделился воспоминаниями из детства, которые связывают его с отцом.

"Мой папа лучший" - начал свою историю Остапчук.

Телеведущий рассказал, что его отец всегда воспитывал его по-своему. И, как правило, это были фразы "поживешь увидишь", "всему своё время" или "жизнь - сложная штука". Папа Остапчука никогда не ругал сына, даже когда тот впервые пришел домой под утро или поцарапал машину.⠀

"А ещё у меня было три родителя: мама, папа и ГАРАЖ!" - вспоминает Владимир. - "Мы втроём с братом любили мужские посиделки, с бокалами, радио на фоне и разговорами папы о службе в армии и приколах с друзьями"

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vladimir Ostapchuk (@vova_ostapchuk)

Ранее, "Телеграф писал, что Ольга Фреймут показала, как выглядит их с супругом, Владимиром Локотко, загородный дом под Киевом.