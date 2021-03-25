Как правильно пить? Остапчук потроллил Олю Фреймут (видео)

Украинская телеведущая Оля Фреймут, которая ранее рассказала, почему не нужно фотографироваться на похоронах, на днях поделилась правилом алкогольного этикета.

В Инстаграме экс-"ревизор" показала, как правильно пить с бокала.

"Как правильно пить? Все до последней капли? Закидать голову? Нет. Стакан, когда пьем, должен наклоняться не более, чем на 45 градусов", - поделилась знаниями Фреймут.

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Ее коллега, украинский телеведущий и шоумен Владимир Остапчук, не смог удержаться и сделал новую пародию на "алкогольный" урок Ольги Фреймут.

"Нет, нет, нет. Нужно, чтобы в бокале было не меньше, чем 45 градусов", - заявил Остапчук в своем видео.

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Прокомментировала обладательница оригинального видео очень просто и без обид: смайликами "пламени" и "сердечка".

Другие пользователи соцсети назвали Остапчука "приколистом".

Напомним, что в одном из эфиров маскарадного шоу "Маска", ведущий Владимир Остапчук заявил, что Ольгу Фреймут "никто не любит".