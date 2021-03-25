Дэвида Аксельрода не узнать после перенесенного коронавируса (фото)

Украинский певец Дэвид Аксельрод (David Axelrod) показал последствия перенесенного в январе коронавируса.
В соцсети Инстаграм финалист проекта "Икс-Фактор" и полуфиналист "Голосу країни" на собственном примере продемонстрировал одно из побочных последствий COVID-19. В итоге, исполнителю пришлось подстричься "под ноль".
"Волосы положены на алтарь борьбы с COVID-19. Скажем так, это одна из послековидных побочек. Но, как говорит народная мудрость: "Волосы не зубы – отрастут". Ну, а если не отрастут, ходить, как Трамп с Лукашенко, не буду. Лучше уж как Стэтхем или Крепкий орешек Брюс", - написал Аксельрод.
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Отметим, что исполнитель ранее обладал шикарной длинной шевелюрой.
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Напомним, что Дэвидом Аксельродом певец стал в конце 2018 года. Ранее он выступал под своим настоящим именем - Владимиром Ткаченко. Женат на Елене Мозговой, дочери украинского эстрадного певца Николая Мозгового. У пары есть дочь Мия.
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В 2020 году Дэвид принимал участие в Нацотборе на "Евровидение" с песней HORIZON, но занял 4-5 место в финале.