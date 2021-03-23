Тина Кароль рассказала, почему всегда носит с собой игрушечную панду

Тина Кароль - популярная украинская певица, за жизнью которой следит огромное количество поклонников.

После потери своего супруга Евгения Огира, который скончался от рака желудка почти 8 лет назад, Тина закрылась, и не афиширует свою жизнь, особенно личную. Однако в последнее время певица раскрывается своим фанатам все больше и больше.

Если о личном она продолжает умалчивать, то другие аспекты жизни открыто показывает и рассказывает об этом. К примеру, в интервью программе "ЖВЛ" Тина рассказала, почему всегда носит с собой маленькую плюшевую панду.

Оказывается, это особый талисман, который напоминает ей о муже.

"Если бы вы знали, что для меня значит панда... Мой муж всегда был пандой" - призналась Тина.

Напомним, что Тине Кароль приписывают роман с молдавским певцом Даном Баланом. И, стоит отметить, что их роман тоже ассоциируют с животным - с кенгуру.

Ранее, "Телеграф" писал, что Тина кароль проговорилась в эфире шоу "Липсинк батл" на телеканале 1+1, что у нее есть вторая половинка. Однако кто это, не сказала.