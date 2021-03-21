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"Я знаю Тину такую, которую никто никогда не видел и не знает": хореограф Яна Заец рассказала, какой была Тина Кароль в молодости

"Я знаю Тину такую, которую никто никогда не видел и не знает": хореограф Яна Заец рассказала, какой была Тина Кароль в молодости
Обновлено 19:14 Сегодня Телеграф Фото: instagram

20 марта на телеканале "1+1" прошел третий выпуск популярного шоу звездных пародий "Липсинк батл". 

На шоу пришла и известная украинская танцовщица Яна Заец. Хореограф появилась в шоу не как участница, а как группа поддержки своего экс-партнера по "Танців з зірками" Иракли Макацарию.  Фитнес-тренер предстал в образе Джастина Тимберлейка, и сразился за символ секс-символа телевидения с Даниелем Салемом, который стал Бейонсе. 

После выступления Иракли, Потап поинтересовался у Яны, какой была Тина Кароль  в начале своей карьеры, ведь девушки в студенческие времена снимали вместе квартиру. 

"Я знаю Тину такую, которую никто никогда не видел и не знает. Это человек, который не спал, не ел. Этот человек писал музыку постоянно" - вспомнила Яна. 

Хореограф также добавила, что Тина Кароль всегда была очень трудолюбивой и даже жертвовала своим сном и отдыхом ради карьеры и успеха. 

 
 
 
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Публикация от Яна Заец (@zlayazaya_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что во время второго выпуска "Липсинк батла" Тина Кароль проговорилась, что у нее есть вторая половинка.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Тина Кароль, Яна Заец, Липсинк батл.
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