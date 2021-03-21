"Я знаю Тину такую, которую никто никогда не видел и не знает": хореограф Яна Заец рассказала, какой была Тина Кароль в молодости

20 марта на телеканале "1+1" прошел третий выпуск популярного шоу звездных пародий "Липсинк батл".

На шоу пришла и известная украинская танцовщица Яна Заец. Хореограф появилась в шоу не как участница, а как группа поддержки своего экс-партнера по "Танців з зірками" Иракли Макацарию. Фитнес-тренер предстал в образе Джастина Тимберлейка, и сразился за символ секс-символа телевидения с Даниелем Салемом, который стал Бейонсе.

После выступления Иракли, Потап поинтересовался у Яны, какой была Тина Кароль в начале своей карьеры, ведь девушки в студенческие времена снимали вместе квартиру.

"Я знаю Тину такую, которую никто никогда не видел и не знает. Это человек, который не спал, не ел. Этот человек писал музыку постоянно" - вспомнила Яна.

Хореограф также добавила, что Тина Кароль всегда была очень трудолюбивой и даже жертвовала своим сном и отдыхом ради карьеры и успеха.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Яна Заец (@zlayazaya_official)

Ранее, "Телеграф" писал, что во время второго выпуска "Липсинк батла" Тина Кароль проговорилась, что у нее есть вторая половинка.