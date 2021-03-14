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Тина Кароль проговорилась, что у нее есть "вторая половинка" в эфире "Липсинк батла" (видео)

Тина Кароль проговорилась, что у нее есть "вторая половинка" в эфире "Липсинк батла" (видео)
Обновлено 14:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

13 марта на телеканале "1+1" прошел второй выпуск шоу звездных пародий "Липсинк батл", в котором звезды украинского шоу-бизнеса будут пародировать своих коллег по цеху.

Ведущими шоу стала популярная украинская певица Тина Кароль и репер Потап.

Во время выхода третьего дуэта, которые боролись в проекте, Маши Ефросининой и Елены Кравец, телеведущая отметила, что Потап и Тина отлично смотрятся вместе, а так как они стоят по разные стороны сцены спросила почему они не вместе.

Макс Барских и Тина Тернер на одной сцене: выступления Маши Ефросининой и Елены Кравец на "Липсинк батле" (видео) 

На это Тина ответила, как они могут быть вместе если у них у каждого есть своя половинка. Удивленный Потап сразу начал расспрашивать, кого же Кароль имеет в виду, но певица только загадочно улыбнулась.

 
 
 
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Публикация от ДанТина (@fan_dantina)

Напомним, что после совместных сезонов на "Голосі країни" Тине Кароль приписывают роман с молдавским артистом Даном Баланом. Особенно слухи обострились после выхода нескольких совместных песен - "Домой" и "Помнишь".

"Роман конечно!": Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свои отношения

Ранее, "Телеграф" писал, что во втором выпуске "Липсинк батла" заслуженный артист Украины телеведущий Юрий Горбунов спародировал Тину Кароль. Горбунов примерил красные латексные лосины, накрасил губы красной помадой и воссоздал несколько известных хитов народной артистки.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 142

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Отношения, Тина Кароль, Певица, Дан Балан, Линсинк батл.
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