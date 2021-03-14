Тина Кароль проговорилась, что у нее есть "вторая половинка" в эфире "Липсинк батла" (видео)

13 марта на телеканале "1+1" прошел второй выпуск шоу звездных пародий "Липсинк батл", в котором звезды украинского шоу-бизнеса будут пародировать своих коллег по цеху.

Ведущими шоу стала популярная украинская певица Тина Кароль и репер Потап.

Во время выхода третьего дуэта, которые боролись в проекте, Маши Ефросининой и Елены Кравец, телеведущая отметила, что Потап и Тина отлично смотрятся вместе, а так как они стоят по разные стороны сцены спросила почему они не вместе.

На это Тина ответила, как они могут быть вместе если у них у каждого есть своя половинка. Удивленный Потап сразу начал расспрашивать, кого же Кароль имеет в виду, но певица только загадочно улыбнулась.

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Напомним, что после совместных сезонов на "Голосі країни" Тине Кароль приписывают роман с молдавским артистом Даном Баланом. Особенно слухи обострились после выхода нескольких совместных песен - "Домой" и "Помнишь".

Ранее, "Телеграф" писал, что во втором выпуске "Липсинк батла" заслуженный артист Украины телеведущий Юрий Горбунов спародировал Тину Кароль. Горбунов примерил красные латексные лосины, накрасил губы красной помадой и воссоздал несколько известных хитов народной артистки.