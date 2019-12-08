Скачать
Воскресенье, 08.12.2019
Нужное соглашение: посол ЕС прокомментировал новую программу МВФ в Украине
Нужное соглашение: посол ЕС прокомментировал новую программу МВФ в Украине
Прискорбные новости с фронта: в ООС погиб украинский военный
Прискорбные новости с фронта: в ООС погиб украинский военный
Джошуа оценил вклад Кличко в победу над Руисом
Джошуа оценил вклад Кличко в победу над Руисом
8 декабря - Климентьев день, Клим Холодный
8 декабря - Климентьев день, Клим Холодный

"Роман конечно!": Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свои отношения

"Роман конечно!": Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свои отношения
09:58 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Украинская певица и молдавский артист вдвоем рассказали, на какой стадии отношений они находятся.

В программе "Светская жизнь" Екатерина Осадчая спросила Тину и Дана, они на стадии ухаживания или у них уже начался роман. На это Кароль кокетливо улыбнулась, а молдавский певец ответил: "Роман конечно! Роман, написанный рукой гения".

Также звезды рассказали о том, как появилась идея чувственно спеть дуэтную песню "Домой" в один микрофон на музыкальной церемонии M1 Music Awards. Такое исполнение еще больше взбудоражило воображение поклонников, которые подозревали Кароль и Балана в романтических отношениях, так как на сцене их губы были в миллиметре друг от друга. Автором идеи стала Тина.

"Она мне позвонила в три утра, я спал. Говорит: "У меня такая идея – что если мы используем один микрофон на двоих?", а я говорю: "Тина, спим, утром поговорим". Просыпаюсь, а у меня визуализация!" – рассказал Дан Балан.

Что известно о дуэте Кароль и Балана?

Впервые композицию "Домой" Тина Кароль и Дан Балан презентовали на "Танцах со звездами 2019". Тогда вокалисты показали не менее романтический номер, чем на M1 Music Awards. Это первая дуэтная песня Тины и Дана, которая сразу же вызвала оживленное обсуждение в сети, потому что поклонники предположили о вероятных чувствах между артистами. Еще во время "Голоса страны" Дан Балан заигрывал с Тиной Кароль и в прямом эфире дарил ей цветы и посвящал песни. Уже после шоу мужчина откровенно заявил, что его коллега – это лучшее, что было на вокальном проекте.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

#tinakarol #тинакароль

Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

M1 Music Awards: Тина Кароль и Дан Балан удивили зрителей романтичным выступлением (Видео)

Однако Тина Кароль не прекращает убеждать публику, что сейчас ее сердце занял только один человек – ее 11-летний сын Вениамин. "На сегодня я не встретила человека, с которым могу чувствовать себя беззаботно. А может быть, и не ищу", – сказала она.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Роман, Отношения, Тина Кароль, Певица, Певец, Дан Балан.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пожар в Одессе: 8 декабря в Украине объявлено днем траура
02 Это просто табу для мужчин: никогда не говорите эти фразы своему парню (Фото)
03 Епифаний ответил Филарету: УПЦ КП уже как таковой нет
04 Поветкин и Хантер устроили рубку на ринге: неожиданный результат боя
05 Гончарук: Правительство готово к переговорам о заключении Соглашения ACAA
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Протесты в Багдаде: погиб фотожурналист
Протесты в Багдаде: погиб фотожурналист
&quot;Это точно декабрь?&quot;: синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Синоптики дали прогноз погоды на ближайшие дни
Женщина родила в машине из-за сильных пробок в Одессе
Женщина родила в машине из-за сильных пробок в Одессе
&quot;Роман конечно!&quot;: Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свои отношения
"Роман конечно!": Тина Кароль и Дан Балан прокомментировали свои отношения
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь