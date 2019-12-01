M1 Music Awards: Тина Кароль и Дан Балан удивили зрителей романтичным выступлением (Видео)

Новости шоу бизнеса:Знаменитые артисты Дан Балан и Тина Кароль стали приглашенными звездами юбилейной пятой церемонии награждения M1 Music Awards.

На шоу они выполнили совместную песню "Домой", продемонстрировав романтическую постановку. Как известно, торжественное событие прошло 30 ноября в столичном Дворце Спорта. Уже второй раз подряд Тина Кароль выступила в роли музыкального продюсера M1 Music Awards. Поп-дива пригласила в прямой эфир самых успешных артистов Украины, которые вживую исполнили одни из самых популярных хитов своего репертуара.

Не обошла она вниманием и собственные композиции. На шоу Тина Кароль презентовала дуэтную песню с харизматичным Даном Баланом. Артисты исполнили лирический трек "Домой" под свет фонариков, которыми загорелся весь зал Дворца Спорта.

Романтическую атмосферу дополнила постановка Дана Балана и Тины Кароль. Звезды имели один на двоих микрофон, поэтому стояли очень близко. По постановке, Тина и Дан находились на подвижной платформе, а в конце перформанса легли на возвышение. Пожалуй, все зрители ожидали поцелуя знаменитых вокалистов, однако этого все же не случилось. В то же время в сети снова предположили, что между артистами есть особая нежность, которая может указывать на вероятный роман. Пока певцы не комментировали никаких предположений.

Что известно о дуэтной песне Кароль и Балана?

Впервые композицию "Домой" Тина Кароль и Дан Балан презентовали на "Танцах со звездами 2019". Тогда вокалисты показали не менее романтический номер, чем на M1 Music Awards. Это первая дуэтная песня Тины и Дана которая сразу же вызвала оживленное обсуждение в сети.

Поклонники звезд в который раз предположили, что между артистами вспыхнули чувства, а их общение не ограничивается работой. Особую нежность между Тиной Кароль и Даном Баланом можно было увидеть и во время "Голоса страны", где певцы были звездными судьями. Молдавский артист галантно ухаживал за Тиной Кароль и в прямом эфире дарил ей цветы и посвящал песни. Уже после шоу Дан Балан откровенно заявил, что его коллега – это лучшее, что было в вокальном проекте.

Сама же Тина Кароль не прекращает убеждать публику, что пока ее сердце занял только один человек – ее 11-летний сын Вениамин. "На сегодня я не встретила человека, с которым могу чувствовать себя беззаботно. А может быть, и не ищу. В моей жизни есть только сын и музыка. На этом точка", – сказала Тина.