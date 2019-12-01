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Светлана Тарабарова опубликовала нежный клип к песне "Падає сніг" (Видео)

Светлана Тарабарова опубликовала нежный клип к песне "Падає сніг" (Видео)
12:47 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Звезда объяснила, как именно приняла решение о сюжете ролика.

В первый день зимы Светлана Тарабарова подготовила особый сюрприз для всех поклонников.

Перед премьерой нового клипа Светлана Тарабарова призналась, что очень волнуется. Это и не удивительно, ведь звездная мама впервые показала детские фото годовалого сына Ивана и эксклюзивные кадры с ним. Интересно, что съемки мальчика в клипе звезды были дебютными.

Это впервые артистка показала лицо своего первенца! До сих пор Светлана Тарабарова делилась фотографиями, где можно было увидеть, насколько вырос ее сын Иван, или же фотографиями, на которых частично виднелось лицо малыша. Однако теперь вокалистка все же решилась показать своего потомка поклонникам, умилив сеть нежными кадрами. 

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"Возможно, как любая мама, я скажу очень банальные вещи: "Иван – это чудо, его улыбка делает меня счастливой". У него глаза отца и ямочки на щечках, но мой носик и характер. Существует много предрассудков по поводу того, показывать ли лицо ребенка. Мы с мужем долго колебались, но все решил счастливый случай: когда я написала очень теплую новогоднюю песню "Падає сніг", то сразу поняла, что видео к ней тоже должно быть теплым, семейным. А когда песню услышал наш сын, то сразу впервые в жизни начал аплодировать, поэтому судьба главного героя была решена мгновенно", – поделилась Светлана Тарабарова.

Кроме звездной мамочки и ее сына, в ролике "Падає сніг" снялись представители украинского шоу-бизнеса, которые собрались на праздничную вечеринку Тарабаровой. По словам певицы, гостей было 15, а на кадрах можно увидеть Никиту Добрынина и Дарию Квиткову, Алену Шоптенко, Наталку Карпу, Соломию Витвицкую и других звездных друзей Светланы Тарабаровой.

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