The Weeknd анонсировал второй трэк за эту неделю "Blinding Lights" (Видео)

Новости культуры:Новый сингл, вероятней всего, войдет в новый альбом артиста, релиз которого запланирован на 2020 год.

После длительного перерыва канадский певец The Weeknd представил вторую новую композицию за неделю. После выпущенного ранее Heartless, на YouTube-канале исполнителя появился сингл Blinding Lights.

Новый трек, вероятней всего, войдет в новый альбом артиста, релиз которого запланирован на 2020 год. Последняя пластинка певца Starboy вышла в ноябре 2016 года.

Добавим, что отрывок из песни Blinding Lights ранее можно было услышать в новой рекламе электромобиля Mercedes-Benz. В ролике снялся сам Абель Тесфайе (The Weeknd).

Напомним, что в рекламном ролике Mercedes-Benz прозвучал фрагмент из новой песни исполнителя "Blinding Lights". Полный ролик "Enjoy Electric", в котором снялся певец Абель Тесфайе (The Weeknd), выйдет уже 29 ноября.