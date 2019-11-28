The Weeknd представил новую сольную песню "Heartless" (Видео)

Новости культуры:Канадский певец, автор песен и рекорд-продюсер эфиопского происхождения The Weeknd выпустил песню "Heartless", а также подразнил своих поклонников новинкой.

The Weeknd презентовал новый хит "Heartless". Это первый трек канадского певца, выпущенный после прошлогоднего альбома "My Dear Melancholy".

Новая песня появилась после того, как The Weekend заинтриговал фанатов предстоящим альбомом еще в августе. Разместил изображение в Twitter и подписал его: "В ожидании альбома".

Намекнув на важные события и предстоящий альбом он также заявил: "Некоторые части короче других, но не этот..."

Напомним, что еще в мае этого года во время выступления в своем родном городе Торонто, он прокомментировал: "Я хочу, чтобы вы, ребята, знали, что, находясь в Торонто последние два дня… Я вдохновился на года, должен вам сказать".

Как известно, в рекламном ролике Mercedes-Benz прозвучал фрагмент из новой песни исполнителя "Blinding Lights". Полный ролик "Enjoy Electric", в котором снялся певец Абель Тесфайе (The Weeknd), выйдет уже 29 ноября.