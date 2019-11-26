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Like Selena: The Weeknd написал песню о своей бывшей девушке Селене Гомес

Like Selena: The Weeknd написал песню о своей бывшей девушке Селене Гомес
19:56 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости культуры:Этот трек станет вторым признанием исполнителя в чувствах к знаменитой Селене Гомес.

Не только Селена Гомес любит посвящать хиты бывшим. Известно, что The Weeknd, с которым девушка рассталась после почти года взаимоотношений, зарегистрировал песню под названием "Like Selena" в организации по правам исполнителей. Предполагают, что канадский певец ностальгирует по пылким чувствам.

На днях 29-летний певец The Weeknd зарегистрировал название новой песни, которую посвятил бывшей любимой, как предполагают поклонники. 

Канадский певец эфиопского происхождения воспевал любовь к красавице ранее. Сингл "Call Out My Name" увидел свет в марте 2018 года, незадолго после того, как пара перестала появляться вместе публично. В нем The Weeknd рассказал, что любовь помогла им обоим преодолеть токсичные чувства после предыдущих отношений и вознесла их на пьедестал, подарив истинный комфорт и гармонию. Певец признался, что его искренняя любовь стала ошибкой, которую ему трудно отпустить. Он был лишь панацеей для заживления сердечных ран.

У меня был записан целый альбом, все было готово. Там совсем не было меланхолии, потому что это было другое время в моей жизни... Тогда все было очень оптимистично. Но я не хочу исполнять песни, которые не отражают мои чувства сейчас, – признавался певец после расставания со знаменитостью.

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Осенью 2019 года Селена Гомес выпустила песню с трогательным названием "Lose You To Love Me"

(на русском – "Потерять тебя, чтобы полюбить себя"). Интересно, что в ней есть довольно интригующие строки: "Ты сломал меня, теперь я это вижу. Через два месяца ты нашел нам замену". Поклонники отмечают, что это слова об очередном расставании Селены и Джастина Бибера, ведь через несколько месяцев после разрыва взаимоотношений артист успел завязать роман с Хейли Болдуин

. Отношения Селены Гомес и Джастина Бибера продолжались с 2012, на протяжении 5 лет они не могли отпустить свою первую настоящую любовь.

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Музыка, Песни, Артист, The Weeknd, Певец, Like Selena.
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