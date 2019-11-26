Песня Вакарчука стала саундтреком к фильму Черный ворон

Новости культуры:В Госкино, премьера фильма "Черный ворон" состоится уже 5 декабря этого года.

Саундтреком к исторической драме "Черный ворон", снятой по мотивам одноименного романа Василия Шкляра, стала известная песня авторства Святослава Вакарчука "Веселі, брате, часи настали…" группы "Океан Эльзы".

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"Композитором других музыкальных тем фильма стал клавишник "Океана Эльзы" Милош Елич, работавший над созданием музыкального оформления "Черного ворона" почти четыре месяца", - говорится в сообщении.

Фильм "Черный ворон" воспроизводит одну из самых драматических страниц украинской истории - борьбу украинских повстанцев против советской власти в 1920-х годах.

Главную роль в картине исполнил молодой украинский актер Тарас Цимбалюк. Также в фильме снялись Павел Москаль, Андрей Мостренко, Ксения Данилова, Даниил Мирешкин, Зоряна Марченко, Наталья Сумская, Алексей Тритенко.

Лента создана при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино компанией "ТЕТ-Продакшн" по заказу телеканала "1+1". Дистрибуцию фильма осуществляет "Киномания".