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Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)
Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)

Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)

Останутся только любовь и музыка: Pianoboy презентовал самый романтичный альбом "Хистори" (Фото)
19:54 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Дмитрий Шуров выпустил четвертый альбом своего сольного проекта.

Пиано-роком Pianoboy рассказывает истории взлетов и падений, отчаянных решений и невыносимой боли. "Хистори" знаменует переход от рок-н-ролла к чувственной музыке будущего.

22 ноября увидела свет новая студийная работа Дмитрия Шурова. Альбом вдохновлен теплом, верой в светлое будущее и гармонией с окружающим миром. В нем удачно сочетается характерные для певца драйв и лирика.

Для записи "Хистори" музыкант соединил немало инструментов. В альбоме звучат рояль, цимбалы, гитара и целый оркестр. Экспериментатор Ріапобой решил добавить изюминки к привычной классике и записал мелодию звуков утренней росы и хора фенов.

 
 
 
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Публикация от  (@pianoboy_official)

"В истории останутся только любовь и музыка", – убеждает альбомом певец. 

В "Хистори" вошли 10 песен, каждая из которых – фантастическая история. Именно поэтому музыканты называют этот альбом самым чувственным и человечным.

 
 
 
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Публикация от  (@dmitry_shurov)  

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"За два года его создания я пережил несколько взлетов и падений, что сделали меня в чем-то сильнее и натолкнули на открытие новых внутренних ресурсов и идей. Этим зарядом я хотел поделиться со слушателем. Я горжусь этой работой и считаю, что команде Pianoboy, при помощи более ста человек, что присоединились к пластинке, удалось создать особый, уникальный альбом, который займет свое место в истории музыки. И сердцах людей", – признался Дмитрий Шуров.

В творчестве Pianoboy есть еще 3 работы, релиз последней "Такое OFF" состоялся 2015 года. Артист отправится в тур весной следующего года.

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Все по теме:

Концерт, Романтика, Новый альбом, Песни, Новые песни, Певец, Pianoboy, Дмитрий Шуров, Хистори.
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