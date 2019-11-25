Эпатажная Alyona Alyona анонсировала новый альбом "В хаті МА" (Видео)

Новости культуры:Реперша Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) выпустила второй студийный альбом, который называется "В хаті МА".

В него вошли восемь треков, среди которых уже известная композиция "Мамин суп".

О выходе альбома "В хаті МА" реперша сообщила на своей странице в фейсбуке. В публикации Alyona Alyona добавила ссылки, где можно прослушать ее песни.

"Это лето было особенным для меня. Я открыла множество новых стран, крутых фестивалей - как в Украине, так и за ее пределами. В промежутках между перелетами я иногда писала. Мысли, наблюдения, впечатления от общения с земляками. Мы собрали некоторые треки, которые были представлены ранее и добавили кое-что новое", – написала артистка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@alyona.alyona.official) 25 Ноя 2019 в 12:57 PST

Первой песней является песня "Не перегоріти", в словах которой речь идет об одном из самых больших страхов украинки.

Что известно об Alyona Alyona?

Это украинская рэп-исполнительница, получившая бешеную популярность благодаря трекам с простым народным текстом. До вокальной карьеры певица работала в детском саду села Барышевка Киевской области. Однако из-за давления со стороны коллег и буллинга она уволилась. Первые клипы Alyona Alyona "Рибки" и "Голови" собрали миллионные просмотры на ютубе. Сейчас реперша может похвастаться успешным сольным альбомом "Пушка" и международными наградами, в частности, Anchor.