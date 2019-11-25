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Эпатажная Alyona Alyona анонсировала новый альбом "В хаті МА" (Видео)

Эпатажная Alyona Alyona анонсировала новый альбом "В хаті МА" (Видео)
16:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Реперша Alyona Alyona (настоящее имя – Алена Савраненко) выпустила второй студийный альбом, который называется "В хаті МА".

В него вошли восемь треков, среди которых уже известная композиция "Мамин суп".

О выходе альбома "В хаті МА" реперша сообщила на своей странице в фейсбуке. В публикации Alyona Alyona добавила ссылки, где можно прослушать ее песни.

"Это лето было особенным для меня. Я открыла множество новых стран, крутых фестивалей - как в Украине, так и за ее пределами. В промежутках между перелетами я иногда писала. Мысли, наблюдения, впечатления от общения с земляками. Мы собрали некоторые треки, которые были представлены ранее и добавили кое-что новое", – написала артистка.

 
 
 
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Публикация от (@alyona.alyona.official)

Первой песней является песня "Не перегоріти", в словах которой речь идет об одном из самых больших страхов украинки.

Что известно об Alyona Alyona? 

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Это украинская рэп-исполнительница, получившая бешеную популярность благодаря трекам с простым народным текстом. До вокальной карьеры певица работала в детском саду села Барышевка Киевской области. Однако из-за давления со стороны коллег и буллинга она уволилась. Первые клипы Alyona Alyona "Рибки" и "Голови" собрали миллионные просмотры на ютубе. Сейчас реперша может похвастаться успешным сольным альбомом "Пушка" и международными наградами, в частности, Anchor.

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Все по теме:

Музыка, Певица, Alyona Alyona, Alyona, Украинской хип-хоп, В хаті МА.
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