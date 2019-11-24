Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)

Новости культуры:В финале Детского Евровидения 2019, которое состоялось в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице, по результатам зрительскому голосованию победила...

Юная исполнительница Вики Габор с песней "Superhero" получила главный приз - хрустальный микрофон.

Второе место с результатом 227 баллов завоевал Ержан Максим из Казахстана. Именно он лидировал в течение всего этапа обнародования голосов, однако получил меньшую поддержку от зрителей и стал серебряным призером Детского Евровидения 2019. На третьем месте песенного конкурса оказалась испанка Мелани с результатом 212 баллов. В Детском Евровидении участвовало 19 стран-участниц. Песенный конкурс проходил в Arena Gliwice – одном из крупнейших развлекательных центров Польши.

Это уже второй раз подряд представители Польши борются за победу на Детском Евровидении. В 2018-м хрустальный кубок получила юная певица Роксана Вегель. Шоу проходило в Минске (Беларусь).

Представительница Украины 14-летняя киевлянка София Иванько с песней "The Spirit Of Music" заняла 15 место, получив 59 баллов. Она выступила под номером 13. Девушку выбрали члены жюри национального онлайн-отбора, который проводила Национальная общественная телерадиокомпания Украины среди 10 финалистов.