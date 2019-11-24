Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум
В "Слуге народа" объяснили, почему не поднимается прожиточный минимум
Детский омбудсмен попал в ДТП: появились фото и видео с места происшествия
Детский омбудсмен попал в ДТП: фото и видео с места происшествия
Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
Динамо разгромило Мариуполь: видео голов
Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев
Ушел из жизни Народный артист Украины Давид Бабаев

Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)

Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
19:51 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:В финале Детского Евровидения 2019, которое состоялось в воскресенье, 24 ноября, в польском городе Гливице, по результатам зрительскому голосованию победила...

Юная исполнительница Вики Габор с песней "Superhero" получила главный приз - хрустальный микрофон.

Второе место с результатом 227 баллов завоевал Ержан Максим из Казахстана. Именно он лидировал в течение всего этапа обнародования голосов, однако получил меньшую поддержку от зрителей и стал серебряным призером Детского Евровидения 2019. На третьем месте песенного конкурса оказалась испанка Мелани с результатом 212 баллов. В Детском Евровидении участвовало 19 стран-участниц. Песенный конкурс проходил в Arena Gliwice – одном из крупнейших развлекательных центров Польши.

Это уже второй раз подряд представители Польши борются за победу на Детском Евровидении. В 2018-м хрустальный кубок получила юная певица Роксана Вегель. Шоу проходило в Минске (Беларусь).

Детское Евровидение 2019: с какой песней представит Украину София Иванько (Видео)

Представительница Украины 14-летняя киевлянка София Иванько с песней "The Spirit Of Music" заняла 15 место, получив 59 баллов. Она выступила под номером 13. Девушку выбрали члены жюри национального онлайн-отбора, который проводила Национальная общественная телерадиокомпания Украины среди 10 финалистов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Финал, Музыка, Песни, Песенный конкурс, 24 ноября, Детский конкурс, Евровидение 2019, Текст песни, Детское Евровидение 2019, София Иванько, Клип песни.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
03 Стандарты красоты быстро меняются: самые красивые девушки начала XX века (Фото)
04 Маникюр 2019-2020: стильные идеи дизайна в синем цвете (Фото)
05 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Джулиани пригрозил Байдену компроматом
Гибель украинского моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Гибель моряка в Кельтском море: в МИД подтвердили информацию
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Детское Евровидение 2019: объявлен победитель конкурса (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь