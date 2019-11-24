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Детское Евровидение 2019: с какой песней представит Украину София Иванько (Видео)

Детское Евровидение 2019: с какой песней представит Украину София Иванько (Видео)
19:39 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:В воскресенье, 24 ноября, весь мир узнает имя победителя Детского Евровидения-2019. Грандиозный финал конкурса уже начался!

Украину представляет талантливая вокалистка София Иванько с песней "The Spirit Of Music".

Премьера ролика состоялась на официальном ютуб-канале UA: Общественное вещание. Согласно данным, София Иванько прислушалась к советам оргкомитета нацотбора Детского Евровидения и внесла коррективы в трек The Spirit Of Music. Обновленная версия конкурсной песни зазвучала в клипе 13-летней певицы. 

Автором эффектного видео стал украинский режиссер и клипмейкер Дмитрий Авдеев. Он решил акцентировать внимание на самой Софии Иванько, показав ее прогулку по улицам Киева. Съемки проходили в центре столицы и на Подоле, потому зрители смогут увидеть красоту украинского мегаполиса. 

"Очень символично в нашей работе то, что София идет шаг за шагом только вперед и вверх. К своей мечте стать артисткой и представить нашу страну на Детском Евровидении. А все, кто рядом, помогают и поддерживают ее", – отметил Дмитрий Авдеев.

В клипе Софии Иванько The Spirit Of Music снялся ведущий Евровидения-2017 Тимур Мирошниченко. Кроме этого, символично в ролике предстала участница Детского Евровидения-2018 Дарья Красновецкая, которая таким образом передала эстафету юной артистке. 

Что известно о Детском Евровидении?

Это ежегодный международный конкурс для детей в возрасте до 15 лет, в котором принимают участие по одному представителю от каждой из стран Европейского вещательного союза. Украина традиционно присоединяется к шоу, а в 2018 году заняла 4 место. Тогда государство представляла Дарья Красновецкая. 

Сегодня в Польше состоится финал Детского Евровидения 2019

По результатам нацотбора на Детское Евровидение-2019 поедет София Иванько. Молодая вокалистка выступит на Арене Гливице (Arena Gliwice) – одном из крупнейших и самых современных спортивных и развлекательных центров Польши. Именно там София Иванько исполнит англо-украинский трек The Spirit Of Music и поборется за главный кубок конкурса. Всего в Детском Евровидении-2019 примут участие 19 юных певцов.

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