Скачать
Воскресенье, 24.11.2019
МИД Украины: Хорватия готова делиться опытом по деокупации территорий
МИД Украины: Хорватия готова делиться опытом по деокупации территорий
Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ
Американские сенаторы обещают Загороднюку поддержку в борьбе против РФ
Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
Уайлдер в реванше отправил Ортиса в тяжелый нокаут (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября
Какой завтра праздник: обычаи традиции на 25 ноября

Сегодня в Польше состоится финал Детского Евровидения 2019

Сегодня в Польше состоится финал Детского Евровидения 2019
10:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: instagram.com

Новости культуры:Прямая трансляция конкурса Детского Евровидения состоится на телеканале UA: Перший.

Финальный концерт Детского Евровидения 2019 состоится в воскресенье в 17 часов по киевскому времени на "Арене Гливице" в польском городе Гливице на юге страны.

В конкурсе Евровидение примут участие представители 19-ти стран, в том числе и участница от Украины София Иванько, которая выступит под 13-м номером.

Победителя Детского Евровидения будут определять путем сложения баллов, которые получат конкурсанты от национальных жюри (трое профессиональных музыкантов и двое детей) и во время онлайн-голосования, которое будет проходить в два этапа. Во время первого, который длится с 21 часа пятницы до 17 часов в воскресенье на сайте junioreurovision.tv участники онлайн-голосования могут выбрать от трех до пяти композиций, которые им понравятся больше всего. При этом можно проголосовать за участника Евровидения из своей страны.

Второй этап онлайн-голосования состоится сразу после финального концерта в воскресенье и продлится всего 15 минут. После этого произойдет подсчет баллов и объявляет победителя конкурса.

Детское Евровидение 2019: продолжается онлайн-голосование за участников

Как информировало агентство София Иванько отметила, что нет предрассудков относительно числа "13" и даже считает его для себя позитивным.

Родители украинской участницы призвали всех украинцев поддержать Украину в онлайн-голосовании, которое продлится до начала воскресного концерта.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Финал, Музыка, Песни, Песенный конкурс, 24 ноября, Детский конкурс, Евровидение 2019, Детское Евровидение 2019.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Еврейские организации прокомментировали ролик на "5 канале"
02 Россия потеряла военный спутник в Тихом океане
03 Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
04 Какие только животные не встречаются на нашей планете: самые красивые из них
05 Зеленский надеется на упрощение визового режима с Канадой
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Запад заснежит, на Востоке ударят морозы: прогноз погоды 24-25 ноября
Запад заснежит: прогноз погоды 24-25 ноября
День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз
День на Донбассе: враг открывал огонь 8 раз
Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС
Глава ВПП: Россия стремится разрушить ЕС
Андрей Данилко покинул шоу &quot;Х-фактор&quot; просто во время отбора
Андрей Данилко покинул шоу "Х-фактор" просто во время отбора
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь