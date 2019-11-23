Детское Евровидение 2019: продолжается онлайн-голосование за участников

Новости культуры:На официальном сайте детского "Евровидения-2019" в пятницу, 22 ноября, в 21:00 стартовало онлайн-голосование за участников песенного конкурса.

На сайте junioreurovision.tv продолжается онлайн-голосование за победителя Детского Евровидении 2019, финал которого состоится в воскресенье в польском городе Гливице на юге страны.

Отдать свой голос украинцы могут минимум за троих и максимум за пятерых кандидатов, выступления которых им больше всего понравились, в том числе и за представительницу Украины Софию Иванько.

Голосование продлится до 17 часов (по киевскому времени) воскресенья - до начала финального концерта Евровидения.

Победителя Детского Евровидения определят путем сложения баллов, которые получат конкурсанты от национальных жюри и во время онлайн-голосования, которое пройдет в два этапа. Во время первого, который проходит с 21 часов пятницы до 17 часов воскресенья, участники онлайн-голосования могут выбрать от трех до пяти композиций, которые им понравятся больше. Второй этап онлайн-голосования состоится сразу после финального концерта в воскресенье и продлится всего 15 минут. После этого пройдет подсчет баллов и будет объявлен победитель конкурса.

Как сообщалось, большой финал Детского Евровидения под лозунгом "Share the Joy» ( "Поделись радостью") состоится 24 ноября на одном из самых современных объектов в Европе, и, наверное, самом лучшем в Польше - "Арена Гливице". В финале Детского Евровидения 2019 участвуют 19 участников. Среди них под 13-им номером будет выступать украинка София Иванько с песней "Когда кажется" (Spirit of Music).