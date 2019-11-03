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Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом

Тина Кароль раскрыла тайну отношений с Даном Баланом
12:57 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Украинская певица Тина Кароль после чувственного выступления с Даном Баланом спровоцировала слухи о романе.

В сети тысячи поклонников пересматривают их перформанс на шоу "Танцы со звездами 2019" и убеждены: между артистами возникли романтические отношения. Эти слухи решила опровергнуть Тина Кароль.

Как известно, Дан Балан написал чувственную песню "Домой" специально для дуэта с Тиной Кароль. В программе "Светская жизнь" певица отметила, что пока рано говорить, ухаживания это или просто коллаборация двух творческих людей. В то же время Тина не скрывает, что в восторге от таланта Дана Балана.

"Пока рано говорить, что означает эта песня: ухаживание или просто коллаборация талантливых людей. Дан Балан – талантливый композитор, певец, артист... Пока чего-то большего, чем цветы, проект "Голос страны" и мои тыквы, не было. Посмотрим!"– поделилась Тина Кароль.

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Во время прямого эфира "Танцы со звездами 2019" артистка смущалась и забывала слова, когда рядом с ней стоял Дан Балан. Да и при исполнении дуэтной песни Тина Кароль романтично улыбалась от внимания артиста.

Безусловно, он высоченный красавец, на которого смотришь и чувствуешь себя маленькой, что неплохо для каждой девушки. Стесняюсь ли – я не знаю! – добавила она.

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Роман, Отношения, Тина Кароль, Певица, Знаменитость, Артистка, Дан Балан.
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