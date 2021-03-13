Макс Барских и Тина Тернер на одной сцене: выступления Маши Ефросининой и Елены Кравец на "Липсинк батле" (видео)

13 марта на телеканале "1+1" прошел второй выпуск шоу "Липсинк батл", в котором звезды украинского шоу-бизнеса пародируют других знаменитостей и бороться за главный приз проекта - золотой пояс.

Подруги в жизни, телеведущая Маша Ефросинина и актриса "95 квартала" Елена Кравец стали противниками на сцене. Именно эта парочка стала третьей парой участников в новом выпуске шоу.

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Мария решила примерить мужской образ - и на 2 минуты стала украинским исполнителем Максом Барских. А Елена Кравец перевоплотилась в популярную американскую певицу Тину Тернер.

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Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lipsyncbattle_ua

Зрители в качестве победителя выбрали - Елену Кравец.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @lipsyncbattle_ua

Напомним, что ведущими шоу стали народная актриса Украины Тина Кароль и репер Потап.

Также, ранее "Телеграф" писал, что первыми участниками второго выпуска шоу стали популярные телеведущие Юрий Горбунов и Григорий Решетник, которые перевоплотились в известных певиц Тину Кароль и Уитни Хьюстон соответственно.