Дан Балан поделился, как он пережил карантин и продолжает ли отношения с Кароль (видео)

Известный молдавский певец Дан Балан, который выступил в финале проекта "Танцы со звездами-2020", прокомментировал свое длительное отсутствие и рассказал, продолжает ли он отношения с украинской артисткой Тиной Кароль, 5 декабря ставшая гостьей "Мастер Шефа".

В небольшом интервью в программе "Светская жизнь" с Екатериной Осадчей Дан поведал, как он пережил карантин, и что он делал все это время.

"Да, я чуть-чуть пропал. Готовил альбом, уединился, работал, так что ждите сюрпризов", - заинтриговал Балан. Также певец рассказал, что карантин он провел в Украине, Молдове и Румынии.

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На вопрос телеведущей, не подавал ли он на украинское гражданство, певец ответил, что нет, но украинцев он любит и чувствует себя здесь очень хорошо.

Напомним, что Дан Балан на "Танцах" представил свой новый сингл, который спел в дуэте с молодой исполнительницей Индирой Едильбаевой. Также музыкант признался, болел ли он за кого-то из участников танцевального шоу.

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"Я смотрел... только посмотреть, в чем же Тина сегодня вышла. Увидел и все, и дальше работал", - сказал Балан.

На вопрос, продолжает ли он отношения с Кароль, Дан ответил: "Пусть это останется в книге, написанной рукой гения".

Отметим, что слухи о их звездном романе начали появляться еще с судейства проекта "Голос страны".

Ранее украинский рэпер Потап рассказал о романе Дана Балана и Тины Кароль.