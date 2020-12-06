Кулинарный интертеймент и прихотливая гостья: подробности 14 выпуска "Мастер Шеф"

В субботу, 5 декабря, состоялся 14 выпуск одного из самых кулинарных телепроектов страны - "Мастер Шеф-10".

Судьями шоу стали - несменный Эктор Хименес-Браво, победительница 3 сезона "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская и бренд-шеф Владимир Ярославский.

В 14 выпуске к кулинарам-аматорам приехала в гости украинская певица Тина Кароль. Также любителям нужно будет удивить судей 10 сезона "Мастер Шеф" кулинарным интертейментом.

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Для первого испытания судьи поставили поваров перед судьбоносным выбором партнера, ведь в одиночку аматорам не удастся справиться с нелегким заданием - за 1,5 часа им нужно будет приготовить сет из трех блюд, а также удивить необычной подачей.

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В итоге черные фартуки надели участницы Мирра Борисова и Марина Кобчук.

Далее две команды (Дмитрий Балита - синяя, а Марина Шмалько - красная) должны приготовить для популярной украинской певицы Тины Кароль. Но угодить звезде будет ой как не просто, потому что Тина не один год сидит на кето-диете.

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Кето диета - это безуглеводное питание, когда нельзя употреблять также и крахмалистые сладкие фрукты и овощи, зато она базируется на жирной и белковой пище.

Каждая из команд получит меню-дневник, который должна заполнить блюдами - 7 завтраков, 7 обедов и 7 вариантов ужина, то есть в сумме - 21 блюдо за 2 часа!

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В результате проиграла красная команда, а черные фартуки надели капитан Марина Шмалько и Ирина Маленко.

На битве черных участницы пройдут сеанс одновременной игры - судьи проекта оденут свои кители и будут готовить параллельно с номинантами на вылет. Три шеф-повара разработали по одному авторскому блюду. Аматоры же попытаются повторить их до мелочей.

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И так, по итогам битвы черных фартуков, в 14 выпуске шоу "МастерШеф-10" покинула Марина Шмалько.

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Переходите на сайт Teleportal.UA и смотрите онлайн 14 выпуск 10 сезона "Мастер Шеф"!

Напомним, что в прошлом 13 выпуске проект "Мастер Шеф" покинул Александр Горчаков.