"Безумная энергетика идет от этой красавицы": Эктора Хименес-Браво запечатлели с роскошной блондинкой (фото)

Певица и Народная артистка Украины Тина Кароль, которая стала первой украинской звездой на обложке издания Vogue, а также впервые за 15 лет вышла на паркет проекта "Танцы со звездами-2020", приняла участие в съемках кулинарного шоу "Мастер Шеф".

Бессменный судья проекта телеканала СТБ Эктор Хименес-Браво поделился кадрами с Тиной, которые были сделаны за кулисами шоу.

"Теперь к нам на кухню пришла несравненная Тина Кароль. Какая безумная энергетика идет от этой красавицы. Хорошо, что парень в проекте остался один, а то бы все голову потеряли и оставили бы нас голодными!" - анонсировал известный кулинар.

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В новом 14 выпуске участников снова ожидают сложные соревнования. Смогут ли они удивить украинскую звезду кулинарными шедеврами - узнаем в субботу, 5 декабря, на телеканале СТБ о 19.00!

Анонс 14 выпуска проекта "Мастер Шеф-10": смотреть видео

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Напомним, что в прошлом выпуске проект покинул Александр Горчаков.

А пока поклонники реалити-шоу "Холостячка" критикуют одного из участников проекта, украинская певица Тина Кароль может стать главной героиней второго сезона шоу о любви.