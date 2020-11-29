На "Мастер Шеф" внезапно вернулись старые участники: как прошел последний выпуск шоу

В субботу, 28 ноября, прошел 13 выпуск одного из главных кулинарных телепроектов страны "Мастер Шеф-10".

В этом эфире участникам пришлось как всегда несладко, но главным сюрпризом для них стало возвращения финалистов второго сезона проекта - Евгения Грибеника, Александра Цвигун и Эдуарда Канаряна, которые стали капитанами в первом испытании для кулинаров-аматоров.

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Профессионалы будут выбирать команду не по привычной схеме. Судьи приготовили для поваров два задания, на каждое из которых они будут иметь по 15 минут. За это время им нужно приготовить амюз буш, по вкусу которого профессионалы и выберут себе команды.

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Далее за полтора часа каждая из команд должна приготовить по три ресторанных блюда - закуску, основное блюдо и десерт, использовав монопродукт. Евгений Грибеник выбрал для блюда баклажан, Александр Цвигун - тыкву, Эдуард Канарян - арбуз.

По итогам выбора жюри лучшей стала желтая команда, а вот красным повезло меньше. Ирина Маленко не смогла снять с себя черный фартук.

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На втором испытании каждому из поваров нужно приготовить по одному одинаковому блюду - рыбе с пюре из цветной капусты с маслом бер-нуазет, бобами эдамаме и рыбно-сельдереевым соусом. На кухне реалити их ждет четыре ряда рабочих поверхностей, которые расположены в форме пирамиды. Все аматоры начнут первый процесс приготовления кулинарного шедевра одновременно, однако на втором этапе вместе смогут работать только семь поваров, на третьем - трое, а на четвертом - двое.

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Во втором испытании 13 выпуска черные фартуки надели Александр Горчаков, Марина Шмалько и Яна Балог, а Ирина Маленко снимает черный фартук за лучшее блюдо.

Для очередной битвы черных судьи подготовили самое страшное испытание с сетками. Каждый участник должен приготовить за 1,5 часа по два вкусных блюда ресторанного уровня - ньокки и различные вариации ризотто. Но делать они это будут в плену сетей, да еще и над землей. Кроме этого, в этом задании ни один из участников битвы черных фартуков не будет самостоятельно готовить свое блюдо от начала до конца.

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По решению судей 10 сезона "Мастер Шеф" в 13 выпуске проект покинул Александр Горчаков.

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Посмотреть онлайн 13 выпуск 10 сезона "Мастер Шеф" можно на сайте Teleportal.UA.

Кулинарное шоу "Мастер Шеф" выходит каждое воскресенье на телеканале СТБ. Узнавайте подробности 10 сезона на сайте "Телеграф".