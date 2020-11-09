На обложку книги Vogue впервые поместили украинку (Фото)

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая поделилась своими секретами защиты от коронавируса, стала первой украинской звездой на обложке книги известного журнала о моде Vogue.

Об этом сама сообщила счастливая исполнительница на своей официальной странице в Инстаграм.

Артистка украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue, которую команда Vogue UA посвятила украинским женщинам, добившихся больших успехов каждая в своей сфере.

Фото Instagram Тины Кароль

"Для меня большая честь украсить обложку книги VOGUE и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире", - призналась в посте Тина Кароль.

Отмечается, что среди известных украинок, в книге также пишется о Елене Зеленской, Милле Йовович, Маше Ефросининой, Анне Ризатдиновой, Джамале и многих других.

Эксклюзивная съемка Тины Кароль в Vogue UA была посвящена 15-летию музыкальной карьеры певицы и выходу ее нового альбома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15-летие творческой жизни украинская звезда Тина Кароль была удостоена именной звезды на аллее славы звезд в Киева.