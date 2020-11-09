Скачать
Понедельник, 09.11.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
У Зеленского и Ермака коронавирус
У Зеленского и Ермака коронавирус
Байден запомнил "наезд" Зеленского на его сына, однако США увеличат поддержку Украины, - политолог
Байден запомнил "наезд" Зеленского на его сына, однако США увеличат поддержку Украины, - политолог
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Нужно ли вакцинироваться от гриппа, если болеешь коронавирусом: врач прояснила ситуацию
Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем
Появились фото и видео задержания виновника трагедии в военной части под Воронежем

На обложку книги Vogue впервые поместили украинку (Фото)

На обложку книги Vogue впервые поместили украинку (Фото)
Обновлено 19:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Тины Кароль

Популярная украинская певица Тина Кароль, которая поделилась своими секретами защиты от коронавируса, стала первой украинской звездой на обложке книги известного журнала о моде Vogue.

Об этом сама сообщила счастливая исполнительница на своей официальной странице в Инстаграм.

Артистка украсила обложку коллекционного издания книги Ukrainian Women in Vogue, которую команда Vogue UA посвятила украинским женщинам, добившихся больших успехов каждая в своей сфере.

Фото Instagram Тины Кароль

"Для меня большая честь украсить обложку книги VOGUE и быть в ней рядом с женщинами, которые не только нашли дело своей жизни и достигли в нем успеха, а и вдохновляют других идти за своей мечтой и историей своего успеха представляют Украину в мире", - призналась в посте Тина Кароль.

Отмечается, что среди известных украинок, в книге также пишется о Елене Зеленской, Милле Йовович, Маше Ефросининой, Анне Ризатдиновой, Джамале и многих других.

Экс-футболист и бывшая одиозного олигарха: что известно о новой паре на проекте "Танці з зірками"

Эксклюзивная съемка Тины Кароль в Vogue UA была посвящена 15-летию музыкальной карьеры певицы и выходу ее нового альбома.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 15-летие творческой жизни украинская звезда Тина Кароль была удостоена именной звезды на аллее славы звезд в Киева

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Тина Кароль, Vogue, Vogue UA.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Украина никогда не добьется успеха в переговорах по Крыму и Донбассу - офицер НАТО
02 Появилось видео избиения в Киеве мужчины, проучившего мотоциклиста-нарушителя
03 Азербайджан не остановился на взятии Шуши: что происходит в Карабахе 9 ноября
04 Поздравления Байдена с победой на выборах в США породили мемы
05 Стало известно, когда и где простятся с Михаилом Жванецким
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
В Армении вблизи границы с Азербайджаном сбили российский вертолет: есть погибшие
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
Виновника страшной аварии в Харькове арестовали, но он может выйти под залог 10, 5 миллионов
500 метров за 15 секунд: &quot;транспорт будущего&quot; от компании Илона Маска впервые испытали с пассажирами
500 метров за 15 секунд: "транспорт будущего" от компании Илона Маска впервые испытали с пассажирами
&quot;Великий день для человечества&quot;. Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты
"Великий день для человечества". Первые испытания вакцины от COVID-19 дали невероятные результаты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь