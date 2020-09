В честь выхода нового альбома: Тина Кароль получила именную звезду

Поп-дива Тина Кароль удостоилась именной звезды на аллее славы звезд в центре Киева.

На своей странице в Instagram Тина похвасталась этой новостью и показала несколько фото с мероприятия.

Открытие именной звезды приурочили к выходу нового альбома певицы - "Найти своих". Этим альбомом Кароль отмечает 15-летие творческой жизни.

Для церемонии открытия поп-дива выбрала total look от украинского дизайнера Кати Сильченко и ее бренда The Coat by Katya Silchenko. исполнительница предстала в юбке-миди и большом пиджаке из эко-кожи цвета карамели.

Стильный наряд артистка дополнила топом в тон и туфлями-лодочками бежевого цвета.

В комментариях многочисленные поклонники Тины засыпали певицу поздравлениями и комплиментами. "Гордость наша!", "Пойду туда целовать эту звезду", "Лучшая! Безумно гордимся!", "Лучшая", "Более чем достойна!", "Гордимся", "Заслужено" - пишут фанаты.