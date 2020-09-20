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В честь выхода нового альбома: Тина Кароль получила именную звезду

В честь выхода нового альбома: Тина Кароль получила именную звезду
10:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Поп-дива Тина Кароль удостоилась именной звезды на аллее славы звезд в центре Киева.

На своей странице в Instagram Тина похвасталась этой новостью и показала несколько фото с мероприятия.  

Открытие именной звезды приурочили к выходу нового альбома певицы - "Найти своих". Этим альбомом Кароль отмечает 15-летие творческой жизни. 

Для церемонии открытия поп-дива выбрала total look от украинского дизайнера Кати Сильченко и ее бренда The Coat by Katya Silchenko. исполнительница предстала в юбке-миди и большом пиджаке из эко-кожи цвета карамели. 

Стильный наряд артистка дополнила топом в тон и туфлями-лодочками бежевого цвета.

 
 
 
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Публикация от Тина Кароль (@tina_karol)

Тина Кароль стала героиней сентябрьского номера Vogue UA (Фото)

В комментариях многочисленные поклонники Тины засыпали певицу поздравлениями и комплиментами. "Гордость наша!", "Пойду туда целовать эту звезду", "Лучшая! Безумно гордимся!", "Лучшая", "Более чем достойна!", "Гордимся", "Заслужено" - пишут фанаты.

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Тина Кароль, Звезда, Награда, Певица.

Автор:

Телеграф
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