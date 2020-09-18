Тина Кароль презентовала клип-трилогию "Найти своих" (Видео)

Украинская певица презентовала свой новый альбом "Найти своих" и выпустила клип-трилогию с одноименным названием.

2020 год для Тины Кароль - это 15-летие жизни на сцене. В честь такого события певица представила новый альбом и необычную видеоработу, таким образом подведя итог своего творческого пути.

На официальном YouTube-канале певицы состоялась премьера клипа-трилогии. В него вошли песни: "Найти своих", "Лодочка" и "Небо". За весь творческий путь певицы это ее самая масштабная видео работа. Режиссер клипа - Стас Морозов.

"Найти своих — это счастье, потерять — испытание. Но обретение „своих“ возможно только тогда, когда перестаешь искать", — прокомментировала Кароль свою новую работу.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тина Кароль (@tina_karol) 17 Сен 2020 в 1:07 PDT

В ролике Тина Кароль исполняет роль героини, которой люди доверили самые сокровенные секреты своих душ. Для одних Тина спасательный круг, для других справедливый приговор.

Новый альбом Тины Кароль "Найти своих" можно послушать на всех стримминговых платформах. Обложкой альбома послужила скульптура украинского скульптора Владимира Цисарыка. Его так вдохновила Тина, что он решил изобразить певицу в образе сильфа, стоящей на земле на двух хрупких перьях своих крыльев.