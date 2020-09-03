Тина Кароль стала героиней сентябрьского номера Vogue UA (Фото)

Тина Кароль стала героиней сентябрьского номера украинской версии журнала Vogue. Певица украсила страницы глянца, а также дала интервью, в котором была затронута тема ее личной жизни.
Для фотосессии артистка примерила несколько смелых образов, подчеркнув свою сексуальность. В нарядах Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Frame Тина чувствовала себя легко и непринужденно.
Съемка проходила в Нью-Йорке, а ее автором выступил фотограф Грег Суолс, который сотрудничал с Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри, пишет Vogue UA.
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Помимо съемки Тина Кароль дала интервью. Журналисты издания затронули тему личной жизни певицы, которая интересует поклонников не меньше, чем творчество поп-исполнительницы.
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После смерти мужа Тина так и не смогла построить новые отношения. Очень крепкие и неразрывные чувства связывали певицу с ее покойным супругом Евгением Огиром. На протяжении семи лет певица свято хранит память о любимом человеке.
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Встречу с Евгением Тина считает судьбоносной, он появился в тот момент, когда певица больше всего нуждалась в поддержке.
"Он фактически вытащил меня из всех бед. Если бы не Женя, могла бы не случиться та Тина Кароль, с которой вы сегодня общаетесь. Встреча с Женей - это судьба, не каждому так везет. Что уготовано мне дальше - не знаю. Я в этом смысле фаталистка", - призналась артистка.