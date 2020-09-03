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Тина Кароль стала героиней сентябрьского номера Vogue UA (Фото)
Тина Кароль стала героиней сентябрьского номера Vogue UA (Фото)

Тина Кароль стала героиней сентябрьского номера Vogue UA (Фото)

Тина Кароль стала героиней сентябрьского номера Vogue UA (Фото)
19:19 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: instagram
Украинская артистка украсила страницы глянца, а также рассказала о личной жизни и вспомнила своего покойного мужа, продюсера Евгения Огира.

Тина Кароль стала героиней сентябрьского номера украинской версии журнала Vogue. Певица украсила страницы глянца, а также дала интервью, в котором была затронута тема ее личной жизни.

Для фотосессии артистка примерила несколько смелых образов, подчеркнув свою сексуальность. В нарядах Dior, Saint Laurent, Miu Miu и Frame Тина чувствовала себя легко и непринужденно.

Съемка проходила в Нью-Йорке, а ее автором выступил фотограф Грег Суолс, который сотрудничал с Ким Кардашьян, Кайли Дженнер и Кэти Перри, пишет Vogue UA.

 
 
 
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Помимо съемки Тина Кароль дала интервью. Журналисты издания затронули тему личной жизни певицы, которая интересует поклонников не меньше, чем творчество поп-исполнительницы.

 
 
 
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После смерти мужа Тина так и не смогла построить новые отношения. Очень крепкие и неразрывные чувства связывали певицу с ее покойным супругом Евгением Огиром. На протяжении семи лет певица свято хранит память о любимом человеке.

 
 
 
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Встречу с Евгением Тина считает судьбоносной, он появился в тот момент, когда певица больше всего нуждалась в поддержке.

"Он фактически вытащил меня из всех бед. Если бы не Женя, могла бы не случиться та Тина Кароль, с которой вы сегодня общаетесь. Встреча с Женей - это судьба, не каждому так везет. Что уготовано мне дальше - не знаю. Я в этом смысле фаталистка", - призналась артистка.

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Тина Кароль, Vogue.

Автор:

Телеграф
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