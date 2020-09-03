Букет милых щеночков: Настя Каменских поделилась снимком с домашними питомцами

Украинская певица Настя Каменских поделилась милым фото с сразу пятью маленькими щенками.

Приблизительно 4 недели назад в доме у певицы произошло пополнение. Собака породы бишон фризе по кличке Мими стала мамой пяти белых щенков.

33-летняя звезда в своем Инстаграм показала снимок, где она держит в руках сразу всех маленьких щеночков.

Многие подписчики отметили сходство звезды и собачек: люди писали, что Настя со своими кудрями затерялась среди бишонов. Кстати, название породы — бишон фризе — с французкого переводится как кудрявая болонка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 2 Сен 2020 в 9:59 PDT

Ранее Каменских делилась в своем Instagram видео с малышами.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) 4 Авг 2020 в 11:28 PDT

В комментариях к постам многие поклонники звезды шутили, что они совсем не похожи на Потапа — мужа Насти и спрашивали, когда же сама она планирует заводить детей. Многие комментаторы интересовались, продает ли артистка щенков.