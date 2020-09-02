"Очень пошло и не эстетично": Настя Каменских нарвалась на критику из-за нового фото

Популярная украинская певица неприятно удивила сеть серией эротических фото.

Известная украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим именем NK, снялась в пикантной фотосессии. Снимками с пляжа артистка поделилась на своей официальной странице в Инстаграм.

На фото поп-певица предстала в раздельном купальнике с анималистическим принтом.

Изюминкой фото стал кусочек арбуза, который Настя то засасывала, то просто облизывала.

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Sep 2, 2020 at 4:59am PDT

Такая публикация вызвала активные обсуждения среди фолловеров в комментариях: "Настя....красиво но как то тебе не идет,че то пошловато", "Замуж вышла! Кого пытаешься соблазнить? Очень пошло и не эстетично", "Лизать,арбуз...кажется что то пошло не так".

Как сообщалось ранее, на днях Потап опубликовал на странице в Instagram милые снимки, на которых позирует в компании Насти Каменских.