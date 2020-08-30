Сладкая парочка: Потап показал, как отдыхает с Настей Каменских (Фото)

Потап опубликовал на странице в Instagram милые снимки, на которых позирует в компании Насти Каменских.

Знаменитый украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко, более известный под псевдонимом Потап, отдыхает со своей супругой в Турции. Пара не устает делиться яркими и нежными снимками.

В профиле Потапа в Instagram сегодня появились новые фото.

Потап и Настя устроили романтическое свидание. Сейчас знаменитая пара проводит время на курорте в Турции. Супруги остановились в пятизвездочном отеле.

Для вечерней прогулки Каменских, которая совмещает отдых с концертами, выбрала платье-миди с цветочным принтом и вырезом в зоне декольте. Свой образ исполнительница дополнила золотыми украшениями и обувью в тон.

Напомним, вчера в Instagram-stories Насти Каменских появились новые снимки, на которых она позирует в ультра-модном купальнике.