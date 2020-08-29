Черная пантера: Белла Хадид покорила фанов (Фото)

Белла Хадид, возглавившая рекламную кампанию коллекции сумок The Pocket Bag от британского дома моды Burberry, похвасталась откровенным нарядом.

Знаменитая супермодель Белла Хадид, которую назвали самой красивой женщиной в мире, не стесняется демонстрировать свое сногсшибательное тело.

Вчера папарацци "поймали" покидающую свои апартаменты звезду в Сохо. В этом году Белла названа в числе ведущих музыкальной премии MTV WMA.

Для вечеринки, предшествующей мероприятию, Хадид выбрала эффектное боди из тонкой сетки и черные брюки прямого кроя от Nensi Dojaka.

Свой образ 23-летняя звезда мировой индустрии моды дополнила сандалиями с заклепками. Не забыла модель и о защите от коронавируса, прикрыв лицо медицинской маской.

Напомним, 23-летняя Белла Хадид опубликовала первые кадры из нового рекламного кампейна коллекции сумок The Pocket Bag от британского дома моды Burberry.