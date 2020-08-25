В свои-то 47: Хайди Клум показала идеальное тело (Фото)

Немецкая супермодель Хайди Клум похвасталась фигурой в красном купальнике.

Всемирно известная немецкая супермодель Хайди Клум не прекращает радовать поклонников новыми снимками, демонстрируя невероятную фигуру. И это несмотря на 47-летний возраст.

Знаменитость разместила снимок, на котором позирует в бикини и сетчатом белом платье, повязанном на бедрах вместо мини-юбки.

В этом наряде Клум отмечала победу Баварии в финале Лиги чемпионов.

Переглянути цей допис в Instagram 91 Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum) 23 Сер 2020 р. о 1:40 PDT

Ранее Клум показала, как и с кем смотрела матч Баварии и Пари Сен-Жермен. Супермодель разместила несколько снимков, сделанных на заднем дворе своего дома, на которых запечатлена с мужем Томом Каулитцем и детьми.

Клум также разместила новое счастливое селфи с супругом и их собакой.

Напомним, 3 августа всемирно известная супермодель Хайди Клум трогательно поздравила молодого мужа с первой годовщиной свадьбы.