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Хайди Клум - мужу: Сегодня я праздную нашу любовь с тобой

Хайди Клум - мужу: Сегодня я праздную нашу любовь с тобой
21:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Instagram
Всемирно известная супермодель Хайди Клум трогательно поздравила молодого мужа с годовщиной свадьбы.

Немецкая супермодель Хайди Клум сегодня отмечает первую годовщину свадьбы с Томом Каулитцем.

Звезда поздравила своего молодого супруга, опубликовав совместное свадебное фото.

"Том, я влюбляюсь в тебя каждый день. Сегодня я праздную нашу любовь с тобой. День свадьбы, без сомнения, один из самых красивых дней. Любовь тонет и теряет все противоречия в жизни", - написала Хайди Клум.

Хайди Клум и гитарист немецкой группы Tokio Hotel Том Каулитц поженились 3 августа 2019 года. Музыкант младше своей избранницы на 17 лет.

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Супермодель ведет активную жизнь в сети и не стесняется постить интимные снимки.

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Все по теме:

Знаменитости, Хайди Клум, супермодель, Том Каулитц.

Автор:

Телеграф
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