Звезда "Дикого ангела" рассказала, что думает о грудном вскармливании

Звезда сериала Дикий ангел, уругвайская актриса Наталия Орейро опубликовала редкое фото со своим маленьким сыном.

Уругвайская актриса Наталья Орейро, которую весь мир знает, как Милагрос из сериала "Дикий ангел" поделилась редким снимком со своим ребенком.

Данный снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Отмечается, что фото было сделано несколько лет назад знаменитым уругвайским фотографом Габриелем Мачадо.

Обнародования этого снимка знаменитость мотивировала важностью грудного вскармливания.

"Грудное вскармливание — коллективная обязанность. Оно нуждается в поддержке всех тех, кто близок к матери и ее ребенку. Начинается неделя #ГрудногоВскармливания, и мы хотим напомнить, почему это так важно и как ты можешь это поддержать", — пишет Орейро.

Как известно, единственный ребенок Орейро, сын Мерлин появился на свет в 2012 году в одной из клиник Буэнос-Айреса. Отцом мальчика является лидер рок-группы Dividios Рикардо Мольо, за которого она вышла замуж в 2001 году.

Напомним, уругвайская и аргентинская певица Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства. Женщина известна своей давней любовью к РФ и русскому языку.