Звезда "Дикого ангела" рассказала, что думает о грудном вскармливании

Уругвайская актриса Наталья Орейро, которую весь мир знает, как Милагрос из сериала "Дикий ангел" поделилась редким снимком со своим ребенком.
Данный снимок она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Отмечается, что фото было сделано несколько лет назад знаменитым уругвайским фотографом Габриелем Мачадо.
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La lactancia es una responsabilidad colectiva, necesita del apoyo de todas y todos quienes estamos cerca de esa mamá y su bebé. Comienza la semana de la #LactanciaMaterna y queremos recordarte por qué es tan importante y cómo podés apoyarla. @UnicefArgentina #LactanciaMaterna #SemanaMundialDeLaLactanciaMaterna - Грудное вскармливание - коллективная обязанность. Оно нуждается в поддержке всех тех, кто близок к матери и ее ребенку. Начинается неделя #ГрудногоВскармливания, и мы хотим напомнить, почему это так важно и как ты можешь это поддержать. @UnicefArgentina #ГрудноеВскармливание #НеделяГрудногоВскармливания
Обнародования этого снимка знаменитость мотивировала важностью грудного вскармливания.
"Грудное вскармливание — коллективная обязанность. Оно нуждается в поддержке всех тех, кто близок к матери и ее ребенку. Начинается неделя #ГрудногоВскармливания, и мы хотим напомнить, почему это так важно и как ты можешь это поддержать", — пишет Орейро.
Как известно, единственный ребенок Орейро, сын Мерлин появился на свет в 2012 году в одной из клиник Буэнос-Айреса. Отцом мальчика является лидер рок-группы Dividios Рикардо Мольо, за которого она вышла замуж в 2001 году.
Напомним, уругвайская и аргентинская певица Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства. Женщина известна своей давней любовью к РФ и русскому языку.