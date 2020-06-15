СМИ: Звезда "Дикого ангела" получит российское гражданство

43-летняя актриса и певица Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства.

Уругвайская и аргентинская певица, а также звезда сериала "Дикий ангел" Наталья Орейро подала документы на получение российского гражданства. Женщина известна своей давней любовью к РФ и русскому языку.

На такое решение Наталью Орейро подтолкнул разговор с российским телеведущим Иваном Ургантом в его программе в марте 2019-го года.

Шоумен тогда отметил, что актриса является наиболее русской среди иностранок, поскольку с 2001 года приезжает в Россию с гастролями и визитами. На что она пошутила, что Путину нужно было уже дать ей гражданство.

Но такая шутка обернулась предложением российского посольства предоставить ей гражданство якобы из-за того, что у нее много связей с Россией. Наталия Орейро поделилась, чтобы она была приятно удивлена таким предложением и во время решения собственных дел в посольстве сразу подала документы на российское гражданство.

"Я сказала, что для меня это была бы честь. Поэтому я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", - поделилась звезда.

View this post on Instagram A post shared by Natalia Oreiro (@natalia_oreiro_world) on Jun 12, 2020 at 1:22pm PDT

Напомним, 43-летняя актриса больше всего прославилась благодаря роли Милагрос в аргентинском телесериале "Дикий ангел" (1996 - 1999). Тогда же она стала знаменитой в Латинской Америке и Восточной Европе. Кроме кинокарьеры актриса реализовала себя еще и как певица. В 1998 году она также выпустила дебютный альбом, который сразу же стал золотым.