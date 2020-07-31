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Ирина Билык опубликовала новое фото с младшим сыном (Фото)

Ирина Билык опубликовала новое фото с младшим сыном (Фото)
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Популярная певица всегда выделялась среди звезд отечественного шоу-бизнеса своими яркими необычными образами. На этот раз Ирина Билык показала, как отдыхает с младшим сыном Табризом.

Украинские знаменитости после нескольких месяцев самоизоляции все-таки решились на отдых за рубежом. Большинство звезд для летнего отпуска выбрали именно Турцию. Например, певица Ирина Билык отдыхает на фешенебельном курорте вместе с своих 4-летним сыном.

На личной странице в инстаграме артистка опубликовала снимок на фоне которого запечатлено очень интересное место, которое они уже успели посетить.

Ирина Билык решила порадовать младшего сына и устроила поездку в знаменитый парк развлечений The Land Of Legends.  

 
 
 
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Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

В тоже время, знаменитость воспользовалась случаем и сфотографировалась с сыном Табризом на фоне комплекса. Мама и сын предстали в оригинальном и очень стильном наряде.

В заметке звездная мама отметила, что, несмотря на все развлечения, когда они находились в парке, Табриз спросил: "Мама, а когда ты купишь мне телефон?".

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Ирина Билык обратилась за советом к своим фолловерам и спросила, как по их мнению, в таком возрасте ребенок уже может иметь собственный телефон.

Фанаты певицы поделились конечно же опытом в комментариях. 

Напомним, американская plus-size модель снялась в рекламе купальников спустя полгода после родов.

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Все по теме:

Турция, Отдых, Знаменитости, Ирина Билык.

Автор:

Телеграф
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