Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего ребенка (Фото, Видео)

Хореограф и победительница второго сезона проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева узнала пол второго ребенка, который появится на свет этой осенью.

О своей второй беременности танцовщица Илона Гвоздева рассказала на своей странице Инстаграм в конце мая, при том опубликовав снимок с округлившимся животом. Илона Гвоздева вместе с мужем уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию.

Недавно в Instagram Илоны Гвоздевой появился новый трогательный видеоролик.

"Сегодня волнующий момент. Я узнала пол нашего ребенка. И это будет мальчик. Класс"– написала хореограф.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva) 29 Июл 2020 в 11:49 PDT

На видео она демонстрирует момент ультразвукового исследования и конечно же не останавливает эмоций - на данный момент знает, что ждет мальчика. В тоже время, уже и имя выбрала - Доминик.

"Поздравляю вас. Вы красивая мама", "Нежная и прекрасная", "Примите мои самые искренние поздравления", "Фото классное", "Это очень круто. Я так и думала, если честно", "Я очень счастлива за вас", – написали фанаты в комментариях.

Напомним, Софи Тернер и певец Джо Джонас публично не объявляли о пополнении в семье, однако влюбленная пара не раз попадала в объектив папарацци, а о беременности актрисы в прессе говорят с февраля этого года.