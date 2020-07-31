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Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего ребенка (Фото, Видео)

Илона Гвоздева рассекретила пол и имя будущего ребенка (Фото, Видео)
Обновлено 09:53 Сегодня Телеграф Фото: instagram.com
Хореограф и победительница второго сезона проекта "Танці з зірками" Илона Гвоздева узнала пол второго ребенка, который появится на свет этой осенью.

О своей второй беременности танцовщица Илона Гвоздева рассказала на своей странице Инстаграм в конце мая, при том опубликовав снимок с округлившимся животом. Илона Гвоздева вместе с мужем уже воспитывают 4-летнюю дочь Валерию.

Недавно в Instagram Илоны Гвоздевой появился новый трогательный видеоролик.

"Сегодня волнующий момент. Я узнала пол нашего ребенка. И это будет мальчик. Класс"– написала хореограф. 

 
 
 
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Публикация от Илона Гвоздева | Dancer (@ilonagvozdeva)

 

На видео она демонстрирует момент ультразвукового исследования и конечно же не останавливает эмоций - на данный момент знает, что ждет мальчика. В тоже время, уже и имя выбрала - Доминик.

"Поздравляю вас. Вы красивая мама", "Нежная и прекрасная", "Примите мои самые искренние поздравления", "Фото классное", "Это очень круто. Я так и думала, если честно", "Я очень счастлива за вас", – написали фанаты в комментариях.

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Напомним, Софи Тернер и певец Джо Джонас публично не объявляли о пополнении в семье, однако влюбленная пара не раз попадала в объектив папарацци, а о беременности актрисы в прессе говорят с февраля этого года.

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Беременность, Илона Гвоздева.

Автор:

Телеграф
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