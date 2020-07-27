СМИ: Звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой

На данный момент звездные родители держат в секрете появление на свет ребенка, но все-таки инсайдерам удалось рассекретить, что у пары родилась девочка.

Софи Тернер и певец Джо Джонас публично не объявляли о пополнении в семье, однако влюбленная пара не раз попадала в объектив папарацци, а о беременности актрисы в прессе говорят с февраля этого года.

Издание TMZ сообщает, что первенец пары уже появился на свет.

Сообщается, что первенец родился в среду, 22 июля. Инсайдерам удалось узнать даже пол младенца – это девочка.

На данный момент имя новорожденной девочки остается в секрете, однако в СМИ отмечают, что звездные родители вскоре не выдержат и все-таки сделают официальное признание и раскроют больше деталей.

За неделю до родов актриса Софи Тернер попала в объектив папарацци и был заметен чрезвычайно огромный животик. На тот момент уже публика успела предположить, что знаменитость со дня на день станет мамой.

Как сообщалось ранее, украинский музыкант Сергей Бабкин разместил в Instagram фото из личного архива. Он показал каким был 23 года назад.