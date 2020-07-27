Скачать
Понедельник, 27.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
Итоги 27 июля: Маска убивающая COVID-19 и штраф за пропаганду гомосексуализма в Украине
Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
Маска, убивающая коронавирус: ученые поделились новыми разработками
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
Суркис об отставке Луческу: У Динамо есть тренер (Видео)
Hulu презентовал первый тизер сериала "Хелстром" (Видео)
Hulu презентовал первый тизер сериала "Хелстром" (Видео)

СМИ: Звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой

СМИ: Звезда "Игры престолов" Софи Тернер стала мамой
Обновлено 21:30 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com
На данный момент звездные родители держат в секрете появление на свет ребенка, но все-таки инсайдерам удалось рассекретить, что у пары родилась девочка.

Софи Тернер и певец Джо Джонас публично не объявляли о пополнении в семье, однако влюбленная пара не раз попадала в объектив папарацци, а о беременности актрисы в прессе говорят с февраля этого года.

Издание TMZ сообщает, что первенец пары уже появился на свет.

Сообщается, что первенец родился в среду, 22 июля. Инсайдерам удалось узнать даже пол младенца – это девочка.

"Вам идет": Потап с двойней на руках поставил на уши Сеть (Фото)

На данный момент имя новорожденной девочки остается в секрете, однако в СМИ отмечают, что звездные родители вскоре не выдержат и все-таки сделают официальное признание и раскроют больше деталей.

За неделю до родов актриса Софи Тернер попала в объектив папарацци и был заметен чрезвычайно огромный животик. На тот момент уже публика успела предположить, что знаменитость со дня на день станет мамой.

Как сообщалось ранее, украинский музыкант Сергей Бабкин разместил в Instagram фото из личного архива. Он показал каким был 23 года назад.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Беременность, Актриса, Софи Тернер.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Разговор Зеленского и Путина: в Москве недовольны постановлением Рады о местных выборах
02 Чтобы сердце было здоровым: назван идеальный перекус
03 Ярмоленко забросил мяч за шиворот легендарному вратарю: видео супергола
04 Палкин о Луческу: Мистеры так не поступают
05 Алла Мазур отправилась на рыбалку со своим "блондинчиком" (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине нацгвардейцев начали вооружать по стандартам НАТО
В Украине нацгвардейцев начали вооружать по стандартам НАТО
СМИ: Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19
СМИ: Советник Трампа по нацбезопасности заразился COVID-19
Пандемия COVID-19: в РФ уже более 816 тыс случаев коронавируса
Пандемия COVID-19: в РФ уже более 816 тыс случаев коронавируса
Диетолог раскрыла опасность употребления в пищу хлеба с плесенью
Диетолог раскрыла опасность употребления в пищу хлеба с плесенью
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь