Не мужчина, а мечта: Сергей Бабкин показал архивное фото

Украинский музыкант Сергей Бабкин разместил в Instagram фото из личного архива. Он показал каким был 23 года назад.

На своей странице в Instagram Сергей Бабкин опубликовал архивный снимок.

Фото было сделано в далеком 1997 году, когда музыкант учился еще в театральном институте.

На опубликованном снимке видно, что артист позирует без футболки в розовых брюках и без бороды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official) 27 Июл 2020 в 12:38 PDT

Поклонники Сергея сразу после публикации засыпали его приятными комплиментами. Некоторые фолловеры даже заметили сходство между артистом и актером Джозефом Гордоном-Левиттом.

Напомним, украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась со своими фанами новыми снимками на фоне заката.