Не мужчина, а мечта: Сергей Бабкин показал архивное фото

На своей странице в Instagram Сергей Бабкин опубликовал архивный снимок.
Фото было сделано в далеком 1997 году, когда музыкант учился еще в театральном институте.
На опубликованном снимке видно, что артист позирует без футболки в розовых брюках и без бороды.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Поклонники Сергея сразу после публикации засыпали его приятными комплиментами. Некоторые фолловеры даже заметили сходство между артистом и актером Джозефом Гордоном-Левиттом.
Напомним, украинская певица и солистка группы The Hardkiss Юлия Санина поделилась со своими фанами новыми снимками на фоне заката.