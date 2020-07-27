"Вам идет": Потап с двойней на руках поставил на уши Сеть (Фото)

На данный момент пока NK отдыхает в Турции ее супруг занят творческим процессом. Он остался в столице и по-настоящему удивил своих поклонников свежим снимком.
Отметим, что на руках счастливый Потап держит двойню.
По крайней мере артист сам осмелился намекнуть на то, что в конвертах и одеялах находятся именно дети.
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"Кто отец?" - оставил интригующую подпись рэпер.
Такой юмор в сети оценили Надя Дорофеева и Владимир Остапчук, а также непосредственно поклонники артиста. Многие из них отметили, что ему уже пора задуматься о пополнении в семье.
Фолловеры предположили, что участники группы MOZGI просто снимают новый клип.
Напомним, украинский музыкант Сергей Бабкин разместил в Instagram фото из личного архива. Он показал каким был 23 года назад.