"Вам идет": Потап с двойней на руках поставил на уши Сеть (Фото)

На новом опубликованном снимке рэпер Потап позирует в компании участников своей группы MOZGI.

На данный момент пока NK отдыхает в Турции ее супруг занят творческим процессом. Он остался в столице и по-настоящему удивил своих поклонников свежим снимком.

Отметим, что на руках счастливый Потап держит двойню.

По крайней мере артист сам осмелился намекнуть на то, что в конвертах и одеялах находятся именно дети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Oleksii Potapenko (@realpotap) 27 Июл 2020 в 4:20 PDT

"Кто отец?" - оставил интригующую подпись рэпер.

Такой юмор в сети оценили Надя Дорофеева и Владимир Остапчук, а также непосредственно поклонники артиста. Многие из них отметили, что ему уже пора задуматься о пополнении в семье.

Фолловеры предположили, что участники группы MOZGI просто снимают новый клип.

Напомним, украинский музыкант Сергей Бабкин разместил в Instagram фото из личного архива. Он показал каким был 23 года назад.