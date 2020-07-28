Беременную звезду "Ривердэйла" бросил муж

Звезда сериала "Ривердэйл" Ванесса Морган разводится после недавней новости о своей беременности.

Канадская актриса и певица, которую хорошо знают фанаты сериала "Ривердэйл" Ванесса Морган и бейсболист Майкл Копек разводятся.

Об этом пишет издание Е!.

Отмечается, что инициировал развод именно 24-летний спортсмен. Возлюбленные встречались с июня 2019 года, а поженились 4 января этого года во Флориде. Таким образом, брак прожил лишь 7 месяцев.

Добавим также, что развестись Копек решил еще 19 июля, то есть за месяц до того, как Морган поведала миру, что беременна. Представитель актрисы подтвердил, что Копек является отцом ребенка.

"Я знала, что люди в конечном итоге увидят фото с моим животом, и я хотела, чтобы вы, ребята, узнали это от меня. Я буду очень рада приветствовать моего мальчика в мире уже в январе этого года", — написала Ванесса на своей странице в Instagram. При этом актриса не упомянула Копека в своем посте и не прикрепила фото с ним.